„Nie może być przyzwolenia, że jeżeli coś dotyczy polityka, to nie ma odpowiedzialności”

Śledztwo, w ramach którego prokuratura zamierza postawić zarzuty posłowi Platformy Stanisławowi Gawłowskiemu, rozpoczęto za rządów PO i PSL – zwrócił uwagę w programie „Woronicza 17” zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha.

Mucha zaznaczył, że na temat tej sprawy ma wiedzę jako były przewodniczący komisji rewizyjnej sejmiku województwa zachodniopomorskiego. – To jest sprawa, która toczy się od roku 2014 i zaczęła się od zatrzymania polityków PO szczebla regionalnego m.in. pana Tomasza P., bliskiego współpracownika Stanisława Gawłowskiego – wyjaśnił.



W czasach rządów PO, dodał, prokuratura postawiła zarzut działania zorganizowanej grupy przestępczej w Zachodniopomorskim Zarządzie Melioracji Urządzeń Wodnych. – Trudno powiedzieć, że to są jakieś rzeczy, które się nagle pojawiły w jakimś kontekście, bo te czynności rozpoczęte za rządów PO i PSL trwają w tym śledztwie od czterech lat – przekonywał. – Mamy do czynienia z kuriozalną sytuacją, że nikt nie poniósł żadnej odpowiedzialności politycznej – przyznał.



Absolutny skandal



Zaznaczył, że jeśli by się potwierdziło, iż Gawłowski zdradził informacje pozyskane od ABW współpracownikom, wobec których toczyło się śledztwo, „mielibyśmy do czynienia z absolutnym skandalem”.



Szef sejmowej komisji finansów Jacek Sasin (PiS) powiedział, że ugrupowania polityczne powinny zachować w podobnych sprawach pewne standardy. Zaznaczył, że „ze smutkiem przyjmuje to, co zrobiła w tej sprawie Platforma Obywatelska”.



Przyznał, że w równoległej sprawie senatora Stanisława Koguta (PiS), „reakcja macierzystej partii jest absolutnie jednoznaczna” – senator zrzekł się immunitetu i nastąpiło zawieszenie go w prawach członka PiS. – Nie ma jakiejkolwiek chęci krycia czegokolwiek – podkreślał. W przypadku Stanisława Gawłowskiego władze PO – przekonywał próbują obrócić te sprawę „w aferę polityczną, w jakieś prześladowanie opozycji”.

Z kolei senator PO Aleksander Pociej mówił, że wolałby komentować tę sprawę, gdy zobaczy dokumenty. – Rozpoczyna się postępowanie, a już wszyscy wiedzą, co w tym postępowaniu jest – mówił. Podkreślał, że dziwi go „symetria”, iż „są zarzuty dla senatora PiS i od razu są zarzuty dla posła PO”. Dodał, że „rodzi się pytanie, czy nie jest to robione w tym momencie, aby przykryć tamtą sprawę”.



Zarzuty korupcyjne



Funkcjonariusze CBA weszli pod koniec ubiegłego tygodnia do domu posła PO Stanisława Gawłowskiego w Koszalinie. Prokuratura zamierza postawić Gawłowskiemu zarzuty popełnienia pięciu przestępstw, w tym trzech o charakterze korupcyjnym.



W sobotę „Gazeta Polska Codziennie” ujawniła, że były wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski, sekretarz generalny i szef PO w Zachodniopomorskiem, przed aresztowaniem ostrzegł Tomasza P., szefa zorganizowanej grupy przestępczej, o prowadzonym przeciwko niemu przez szczecińską ABW śledztwie; według gazety ujawnił przy tym informacje z klauzulą "zastrzeżone", które dostał od szefa ABW.



W ubiegłym tygodniu CBA zatrzymało też pięć osób podejrzewanych o korupcję, w tym m.in. syna senatora PiS Stanisława Koguta – Grzegorza, który jest wiceprezesem zarządu małopolskiej Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym; prezesem tej fundacji jest senator Kogut. Prokuratura chce postawić zarzuty również senatorowi Kogutowi, który sam zrzekł się immunitetu chroniącego parlamentarzystę; w styczniu w Senacie rozpatrzony ma być wniosek prokuratury o zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie senatora. Kogut został również przez PiS zawieszony w prawach członka partii.

Goście programu „Woronicza 17” skomentowali również najnowsze ustalenia komisji reprywatyzacyjnej. – Sprawa Noakowskiego 16 ma wątek polityczny; nie można tworzyć przyzwolenia, że jeżeli coś dotyczy polityka, to nie ma odpowiedzialności – powiedział minister Mucha w zw. z decyzją komisji ws. nieruchomości, do której część praw w 2003 roku nabył m.in. mąż prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz.



Problem reprywatyzacji



Z kolei senator Pociej zaznaczył, że decyzja reprywatyzacyjna ws. Noakowskiego 16 „nie zapadła za czasów, kiedy pani Hanna Gronkiewicz-Waltz była prezydentem, tylko wcześniej”. Pytany, czy jego zdaniem działania komisji są próbą poradzenia sobie z problemem reprywatyzacji, senator odparł: „zobaczymy, co z tego wyniknie”.



Według Pocieja do badania spraw związanych z reprywatyzacją „mieliśmy i mamy narzędzia inne niż komisja weryfikacyjna”. Jak zauważył, „w większości tych problemów to było wszystko na podstawie wyroku sądów”. – Jest droga do wzruszania postanowień sądu, ale jest również prokuratura – zwrócił uwagę.

źródło: „Woronicza 17”, PAP

Poseł PiS Jacek Sasin podkreślił natomiast, że „przez dwadzieścia kilka lat” organy, które mogły zająć się problemem reprywatyzacji, „udawały, że nie ma problemu”. Ocenił, że prokuratura wówczas nic w związku z tym nie robiła, a sądy „w tej sprawie mają ciemną kartę”.W jego ocenie Hanna Gronkiewicz-Waltz „całe lata mataczyła” w sprawie Noakowskiego. Jak dodał, nie zgadza się, że „zawiniło prawo czy brak ustawy reprywatyzacyjnej”. – Czy prawo było takie, czy inne, po prostu prawo zostało złamane – podkreślił Sasin.