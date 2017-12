„Prośmy o dar pokoju dla świata”. Papież Franciszek na Anioł Pański

– W modlitewnym oczekiwaniu na narodziny Księcia Pokoju prośmy o dar pokoju dla całego świata, szczególnie dla narodów, które najbardziej cierpią z powodu trwających konfliktów – wezwał Franciszek po modlitwie Anioł Pański w Watykanie w Wigilię uroczystości Narodzenia Pańskiego. Papież życzył także wszystkim: „Dobrych Świąt Bożego Narodzenia”.

W szczególny sposób Ojciec Święty zaapelował, aby przy okazji Świąt Bożego Narodzenia osoby uprowadzone – kapłani, zakonnicy i zakonnice oraz świeccy – zostali zwolnieni i mogli powrócić do swoich domów. Wraz ze zgromadzonymi na placu św. Piotra odmówił w milczeniu modlitwę w ich intencji.



Szacuje się, że co roku 170 tys. chrześcijan oddaje życie za wiarę, a 200 milionów jest „brutalnie prześladowanych”. W ponad 75 krajach łamie się prawo do wolności religijnej, a 350 mln chrześcijan stale poddawanych jest różnym formom dyskryminacji.



Modlił się za ofiary żywiołu



Franciszek modlił się także za ofiary tropikalnej burzy Tembin, która na filipińskiej wyspie Mindanao spowodowała powodzie i osuwiska błotne, które zmiotły z powierzchni ziemi wiele domów. Według ostatnich informacji w wyniku kataklizmu zginęło około 200 osób.



Papież zachęcił w godzinach, które oddzielają nas od Bożego Narodzenia, znaleźć kilka chwil, „aby zatrzymać się w milczeniu i modlitwie przed żłóbkiem, aby adorować w sercu tajemnicę prawdziwego Bożego Narodzenia, Jezusa, który zbliża się do nas z miłością, pokorą i czułością”.

źródło: KAI, PAP

Na zakończenie spotkania z wiernymi papież zwrócił się do nich z apelem: „W tych godzinach dzielących nas od Bożego Narodzenia, proszę was: Znajdźcie chwilę, by zatrzymać się w ciszy i modlitwie przed szopką, by adorować w sercu tajemnicę prawdziwego Bożego Narodzenia, czyli Jezusa, który nadchodzi do nas z miłością, pokorą i czułością”. Poprosił też o modlitwę w swojej intencji i dodał: „Dziękuję! Dobrej niedzieli i dobrych Świąt Bożego Narodzenia”.O godzinie 21.30 Franciszek odprawi pasterkę w bazylice Świętego Piotra.