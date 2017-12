Francja: strach przed zamachami, święta z policjantami

Francuskie władze zdecydowały, że w święta Bożego Narodzenia w kraju zostanie rozmieszczonych 97 tysięcy policjantów, żandarmów i żołnierzy w sytuacji, gdy utrzymuje się wysokie zagrożenie atakami ze strony ekstremistów – poinformowało francuskie MSW.

Jak podaje agencja Associated Press, siły bezpieczeństwa skoncentrują się na ochranianiu świątecznych jarmarków, centrów handlowych, budynków religijnych, transporcie publicznym i miejscach turystycznych.



W związku z tym, że „obchody świąt Bożego Narodzenia wpisują się w kontekst wciąż wysokiego zagrożenia terrorystycznego (...) zagwarantowanie bezpieczeństwa Francuzom i turystom jest absolutnym priorytetem dla resortu w tym okresie” – napisało francuskie MSW w komunikacie.



Resort poinformował, że do ochrony miejsc i wydarzeń zmobilizowano 97 tysięcy członków sił bezpieczeństwa: 54 tys. policjantów, 36 tys. żandarmów i 7 tys. członków sił operacji antyterrorystycznej „Sentinelle”. Jak dodano, wcześniej w tym miesiącu nakazano dodatkowe zabezpieczenie głównych miejsc kultu religijnego w czasie żydowskiej Chanuki oraz w prawosławne święta Bożego Narodzenia w styczniu „aby umożliwić świętowanie tych uroczystości w dobrych warunkach”.



Pięć zamachów w dwa lata



Według danych MSW z listopada br. od ustanowienia we Francji w listopadzie 2015 roku stanu wyjątkowego - po zamachach w Paryżu, które spowodowały 130 ofiar śmiertelnych - siły bezpieczeństwa zdołały zapobiec w tym kraju 32 zamachom terrorystycznym. W ciągu tych 23 miesięcy doszło do pięciu zamachów. Terroryści dali o sobie znać w Magnaville pod Paryżem, Nicei, Saint-Etienne du Rouvray na północy oraz w Paryżu i Marsylii. Wszystkie te ataki kosztowały życie 92 osób.

Stan wyjątkowy we Francji, który był sześciokrotnie przedłużany, zniesiono 1 listopada br. Jednak uchwalona później nowa ustawa antyterrorystyczna przenosi do prawa powszechnego pewne środki stanu wyjątkowego; utrzymuje oprócz innych środków bezpieczeństwa specjalne obostrzenia podczas ważnych świąt i wydarzeń oraz zamykanie miejsc kultu religijnego, w których głosi się niebezpieczne, radykalne poglądy.