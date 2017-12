Sobota na drogach: dziesięć ofiar śmiertelnych, 110 wypadków

W sobotę policja odnotowała 110 wypadków drogowych, w wyniku których zginęło 10 osób, a 124 zostały ranne - poinformowała Komenda Główna Policji. Funkcjonariusze największego ruchu spodziewają się w dni świąteczne – poniedziałek i wtorek.

Od piątku policjanci prowadzą ogólnopolskie działania, mające zapewnić obywatelom bezpieczne Święta Bożego Narodzenia. Do wtorku nad bezpieczeństwem, m.in. na drogach, codziennie czuwać będzie około 10 tys. policjantów.



W sobotę, 23 grudnia miało miejsce 110 wypadków drogowych, w wyniku których śmierć poniosło 10 osób, a 124 zostało rannych. Tego dnia policja zatrzymała 206 nietrzeźwych kierowców. Jak podała KGP, statystyki te są zbliżone do ubiegłorocznych.



Policja podkreśla, że ruch na drogach nie jest jeszcze na tyle skoncentrowany, by móc mówić o szczególnych utrudnieniach czy zagęszczeniu kolizji i wypadków.



Największego ruchu funkcjonariusze spodziewają się 25 i 26 grudnia. W 2016 roku w czasie trzech świątecznych dni w 183 wypadkach zginęło 30 osób, a 229 zostało rannych. Policjanci zatrzymali 664 pijanych kierowców.

#wieszwiecej Polub nas