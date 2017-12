Kolejna czystka w Turcji. Erdogan rozprawia się z „terrorystami”

2756 osób – w tym pracowników instytucji rządowych, nauczycieli i żołnierzy – zwolniły tureckie władze z pracy w sektorze publicznym. Poinformowano, że mieli oni związki z „organizacjami terrorystycznymi”, jak określają rzekome środowisko przeciwnika politycznego prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana islamskiego kaznodziei Fethullaha Gulena.

Z rozporządzeń rządowych, które w niedzielę opublikowano w Dzienniku Urzędowym, wynika, że osoby te były członkami „organizacji, struktur i jednostek terrorystycznych”, które działają wbrew bezpieczeństwu narodowemu, lub miały z nimi powiązania.



Wśród zwolnionych jest m.in. 637 wojskowych, 360 członków sił żandarmerii i 150 pracowników naukowych i innych pracowników uczelni – wylicza agencja Associated Press. Nie wiadomo, kiedy dokładnie dokonano tych zwolnień.



Nieudany pucz



Od lipca 2016 roku, kiedy w Turcji doszło do nieudanej próby zamachu stanu, władze tego kraju systematycznie informują o kolejnych zwolnieniach, czy wydaniu kolejnych nakazów aresztowania i zatrzymaniach, ale trudno potwierdzić w niezależnych źródłach faktyczną liczbę osób objętych tymi działaniami.



Agencje informują, że następstwem udaremnionego puczu stało się aresztowanie ponad 50 tys. ludzi i obejmująca ponad 150 tys. osób czystka w urzędach, wymiarze sprawiedliwości, wojsku, policji, oświacie i mediach.

źródło: pap

Ankara twierdzi, że czystki są niezbędne, by móc stawić czoło zagrożeniom dla bezpieczeństwa, na jakie narażona jest Turcja, i wyeliminować stronników islamskiego kaznodziei Fethullaha Gulena, którego władze oskarżają o przygotowanie udaremnionego puczu. Przebywający od 1999 roku na dobrowolnym uchodźstwie w USA Gulen – niegdyś bliski sojusznik prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana – potępił próbę zamachu stanu i zaprzecza, by był weń zamieszany.Gulen jest oskarżany o to, że próbuje zdalnie zorganizować tzw. struktury równoległe, zwane przez władze organizacją terrorystyczną Fethullaha (FETO). Zdaniem Ankary FETO zinfiltrowała liczne instytucje państwowe i przeniknęła do służb wywiadowczych. Ugrupowanie miało mieć swoich ludzi w fundacjach, szkołach, firmach oraz mediach i planować przejęcie kontroli nad życiem publicznym w państwie.