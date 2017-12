Pjongjang: Nowe sankcje RB ONZ to „akt wojny”

Nowe sankcje Rady Bezpieczeństwa ONZ nałożone na Koreę Północną są „aktem wojny” i oznaczają „całkowitą blokadę gospodarczą” kraju – oświadczyło północnokoreańskie MSZ. Restrykcje są odpowiedzią na najnowszy test rakietowy.

Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła w piątek jednogłośnie rezolucję nakładającą kolejne sankcje na Pjongjang; tym razem są one wymierzone głównie w dostawy ropy naftowej dla reżimu, mają też ograniczyć zatrudnianie północnokoreańskich pracowników za granicą.



Restrykcje te są odpowiedzią na test międzykontynentalnej rakiety balistycznej (ICBM), który komunistyczny reżim przeprowadził 28 listopada. Projekt rezolucji przedłożyły w czwartek Stany Zjednoczone po negocjacjach z Chinami – głównym sojusznikiem Pjongjangu – i Rosją.



Przykręcą kurek z ropą



Przyjęta w piątek rezolucja ma docelowo ograniczyć o 75 proc. dostawy ropy naftowej i produktów pochodnych do Korei Północnej. USA zabiegały o zablokowanie 90 proc. dostaw. Ponadto północnokoreańscy pracownicy, którzy są zatrudniani przede wszystkim w Rosji i Chinach, mają w ciągu 12 miesięcy zostać odesłani do kraju. Według ONZ pracują oni „w warunkach zbliżonych do niewolnictwa”.



W listopadzie amerykański Departament Skarbu nałożył sankcje na północnokoreańską firmę działającą w Chinach, Rosji, Kambodży i Polsce. Firma ta zajmuje się „eksportem pracowników” – poinformowało wtedy ministerstwo finansów USA.



Korea Północna przeprowadziła wcześniej w listopadzie próbę pocisku ICBM; Pentagon ocenił, że rakieta testowana przez Pjongjang osiągnęła wyższy pułap niż poprzednie północnokoreańskie pociski, a próba tej broni stanowi obecnie zagrożenie dla całego świata.

źródło: pap

We wrześniu reżim przeprowadził szóstą już i największą z dotychczasowych próbę nuklearną, zaś w lipcu dwie próby ICBM.Rada Bezpieczeństwa ONZ zaostrzyła poprzednio sankcje wobec Pjongjangu 12 września, ograniczając między innymi dostawy paliw dla reżimu i wprowadzając zakaz importowania północnokoreańskich tekstyliów.