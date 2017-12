MSZ wydało 30 tysięcy legitymacji dla uczniów i nauczycieli polonijnych

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało ponad 30 tysięcy legitymacji dla uczniów i nauczycieli polonijnych oraz Polaków za granicą. Dokumenty upoważniają do zniżek na terenie kraju w przypadku, kiedy dzieci i nauczyciele przyjeżdżają do Polski na święta lub wakacje.

Wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak wyjaśnia, że uczniowie polonijni na podstawie legitymacji uzyskują takie same przywileje jak ich koledzy w Polsce. To znaczy, że przysługują im zniżki na przejazdy koleją, komunikacją miejską czy na bilety wstępu do parków narodowych, teatrów i muzeów. Wydano ponad 27,5 tysiąca legitymacji ucznia i 3 338 legitymacji nauczyciela.



W krajach Europy Zachodniej legitymację uczniowską ma ponad 23,5 tys. dzieci polonijnych, na Wschodzie prawie 2 tysiące - tam bardziej popularna jest Karta Polaka, która daje więcej przywilejów. W Ameryce Północnej legitymację posiada już ponad 5 tys. polskich dzieci.



Wiceminister zaznacza, że posiadanie legitymacji ma wymiar symboliczny. W szacie graficznej legitymacji widnieje godło Polski oraz flaga państwowa. Zdaniem Jana Dziedziczaka, posiadanie legitymacji świadczy o tym, że dziecko jest we wspólnocie uczących się języka polskiego. Wiceminister tłumaczy, że poprzez dokument MSZ chce podziękować w imieniu państwa polskiego wszystkim uczniom za granicą, ich rodzicom i nauczycielom, przekazującym polskość następnym pokoleniom. Wiceminister liczy, że w kolejnym roku MSZ wyda więcej legitymacji.

źródło: IAR

Dokument wydaje konsul na wniosek rodzica. Wnioski można składać zarówno w szkole, do której chodzi dziecko jak i w konsulacie.