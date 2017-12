W Betlejem rozpoczynają się obchody Bożego Narodzenia

W miejscu narodzenia Chrystusa rozpoczynają się obchody świąt Bożego Narodzenia. To właśnie do palestyńskiego miasta ściągają co roku pielgrzymi i turyści z całego świata. W tym roku gości będzie mniej, bo po deklaracji Donalda Trumpa o uznaniu Jerozolimy za stolicę Izraela i zamieszkach część grup odwołała przyjazdy.

W południe czyli o 11.00 polskiego czasu przez Betlejem przejdzie tradycyjna parada palestyńskich harcerzy. Zaraz po niej zaplanowany jest uroczysty wjazd do miasta pełniącego obowiązki łacińskiego patriarchy Jerozolimy arcybiskupa Pierbattisty Pizzaballa. O północy rozpocznie się uroczysta Pasterka.



Bożonarodzeniowa msza nie jest odprawiana w grocie, gdzie miał narodzić się Chrystus, ale w pobliskim franciszkańskim kościele świętej Katarzyny.



Bazylika Narodzenia jest bowiem administrowana przez prawosławnych Greków oraz Ormian. Jak mówi Polskiemu Radiu pracujący w Jerozolimie polski dominikanin ojciec Łukasz Popko, chodzi także o względy praktyczne. – Grota jest mała i gdyby ktoś chciał tam wielką Pasterkę odprawiać, to można odprawiać w 20 osób, nie więcej. Jest oczywiście w trakcie liturgii procesja, która przechodzi przez Grotę z mocnymi słowami: tutaj Chrystus się narodził – dodaje ojciec Popko.

źródło: IAR

Jak relacjonuje z Betlejem wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski, pierwszego dnia świąt w Grocie przez cały dzień są odprawiane katolickie msze dla małych grup. Z kolei w wigilijny wieczór Pasterki są odprawiane także na polach pasterskich w Beit Sahur w okolicach Betlejem.Według izraelskiego ministerstwa turystyki, w ubiegłym roku na Boże Narodzenie do Izraela i na tereny palestyńskie przyjechało około 60 tysięcy chrześcijan z całego świata.