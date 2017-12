Filipiny: Pożar w centrum handlowym, prawdopodobnie zginęło 37 osób

Najprawdopodobniej 37 osób zginęło w pożarze centrum handlowego w mieście Davao na południu Filipin - poinformował w niedzielę rano czasu lokalnego zastępca burmistrza, Paolo Duterte.

Pożar wybuchł w sobotę rano czasu lokalnego w centrum handlowym NCCC Mall, na trzecim piętrze czterokondygnacyjnego budynku, gdzie znajdowały się m.in. tekstylia, meble i wyroby z tworzyw sztucznych. Ogień bardzo szybko się rozprzestrzenił, odcinając drogi ucieczki wielu ludziom.



„Módlmy się za nich” – napisał na Facebooku Paolo Duterte, najstarszy syn prezydenta kraju. Dodał, że nie ma szans by któraś z 37 zaginionych osób przeżyła pożar.

Pres. Duterte was in tears upon hearing the news that the victims who were trapped inside the NCCC Mall Davao might have zero chance of survival as the fire inside the mall continues to rage as of dawn of Christmas Eve. 📷: Palace pic.twitter.com/QrKNxJG78i