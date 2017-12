Znaleziony w Bałtyku pojazd służył jako cel w ćwiczeniach NATO

Bezzałogowy pojazd nawodny (USV), znaleziony w środę przez załogę kutra rybackiego Jas-61 z Jastarni, to Hammerhead z wyposażenia kanadyjskiej fregaty rakietowej HMCS Charlottetown. Był wykorzystywany podczas wrześniowych ćwiczeń NATO.

Tragiczny wypadek na Bałtyku. Nie żyje żołnierz W trakcie ćwiczeń lotników morskich Kormoran-17 na Bałtyku zginął we wtorek żołnierz. Do tragicznego wypadku doszło w godzinach popołudniowych w... zobacz więcej

Rzecznik prasowy Morskich Wojsk Atlantyckich (Maritime Forces Atlantic) Kanadyjskiej Królewskiej Marynarki Wojennej porucznik Linda Coleman poinformowała PAP, że HMCS Charlottetown jest obecnie na wodach europejskich w ramach operacji Reassurance, rozpoczętej po rosyjskiej agresji na Ukrainie i mającej zapewnić bezpieczeństwo krajom regionu.



Znaleziony przez polskich rybaków Hammerhead był wykorzystywany podczas wspólnych ćwiczeń NATO, Northern Coast 2017 (NOCO 17), które odbyły się na Bałtyku we wrześniu br. – Northern Coast to coroczne ćwiczenia, które odbywają się na Bałtyku od 2007 r. W tym roku uczestniczyły w nich wojska 16 krajów. Wszyscy brali udział w różnych symulacjach szkoleniowych, które miały na celu zwiększenie zdolności reagowania na obecne i przyszłe wyzwania dla bezpieczeństwa w strefie przybrzeżnej i na morzu – sprecyzowała Coleman. Dodała, że pojazdy „Hammerhead są typowym celem stosowanym w szkoleniach z użyciem broni”.



– Ich wykorzystanie jest cennym doświadczeniem dla naszej marynarki i dla załóg okrętów sojuszniczych podczas wspólnych ćwiczeń – zauważyła porucznik.



We wrześniowej operacji na Bałtyku ćwiczono umiejętności obrony przed rakietami powietrze-woda, scenariusze z celami pozahoryzontalnymi, obronę przed okrętami podwodnymi i szybkimi przybrzeżnymi jednostkami. Coleman wyjaśniła, że takie cele jak Hammerhead są - po ostrzale - albo podejmowane z powierzchni morza, albo zatapiane.

#wieszwiecej Polub nas

Na pojazd wyglądający jak niewielka, około 5-metrowa, szybka łódź motorowa natrafiła w środę załoga kutra rybackiego Jas-61. Obiekt nosił liczne ślady - najprawdopodobniej po kulach. Pojazd wpadł w rybackie sieci w czasie połowów prowadzonych na Zatoce Gdańskiej kilka mil morskich od brzegu.





Znalezisko zostało odholowane do macierzystego portu kutra - do Jastarni, gdzie wyładowano je na brzeg. Rybacy powiadomili o nim Urząd Morski w Gdyni, a także inne służby i Marynarkę Wojenną.