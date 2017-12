Przeżył katastrofę samolotu z Chapecoense, teraz wrócił na murawę

Trzynaście miesięcy po katastrofie samolotu z piłkarzami Chapecoense, na murawie w upamiętniającym ofiary wypadku meczu pojawił się obrońca Neto, jeden z trzech zawodników, który przeżył tragedię.

Spotkanie rozegrano w Chapeco. Neto wszedł na boisko w symbolicznej 71. minucie. Tyle ofiar liczyła katastrofa lotnicza, w tym 19 piłkarzy. Doszło do niej rok temu - 28 listopada - w górach niedaleko lotniska w Medellin. Brazylijska drużyna leciała do Kolumbii na finał Copa Sudamericana.



– Ten dzień na zawsze pozostanie w mojej pamięci. Nie jestem w stanie opisać, co w tej chwili czuję i jak bardzo jestem wdzięczny, że znowu mogłem stanąć na murawie – skomentował brazylijski obrońca.

Que noite! Gol de Follmann e volta de Neto marcam amistoso em Chapecó https://t.co/V0zpQBksGe pic.twitter.com/Wdn8mKu2No — Compagnia girodivite (@compgirodivite) 23 grudnia 2017

źródło: pap

Tylko trzech piłkarzy przeżyło katastrofę. Alan Ruschel swój powrót do gry świętował w sierpniu, a bramkarz Jackson Follmann nigdy nie będzie mógł znowu stanąć między słupkami. Wskutek obrażeń lekarze zmuszeni byli amputować mu prawą nogę.