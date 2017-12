„Mówili mi: młody, jesteś naiwny. Uparłem się i odebraliśmy mafii pół miliarda”

– Nigdy nie było jeszcze tak w historii naszego państwa, żeby majątki, które ukradziono, zostały odbierane. To się zdarza pierwszy raz w historii III RP i jesteśmy zdeterminowani, żeby w ten sposób budować silne państwo – powiedział w programie „Gość Wiadomości” Patryk Jaki. – Ten rok komisja weryfikacyjna kończy z zabranym majątkiem mafii reprywatyzacyjnej. To pół miliarda – tyle odebraliśmy i przywróciliśmy Skarbowi Państwa – dodał wicepremier, szef komisji weryfikacyjnej, która bada decyzje dotyczące reprywatyzacji w Warszawie.

Komisja weryfikacyjna ds. reprywatyzacji uznała w piątek, że decyzja reprywatyzacyjna ws. nieruchomości przy ul. Noakowskiego 16 w Warszawie została wydana z naruszeniem prawa. Komisja zdecydowała o nałożeniu na beneficjentów decyzji reprywatyzacyjnych, wśród których jest rodzina prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz, „obowiązku zwrotu równowartości nienależnego świadczenia na rzecz miasta w łącznej kwocie 15 mln 375 tys. 259 złotych”. Decyzja ta ma rygor natychmiastowej wykonalności.



– To, co wydarzyło się wczoraj, to jest nowy standard w polskiej polityce – ocenił w TVP wicepremier Jaki. – W III RP wszyscy przyzwyczaili nas do tego, że jak coś się ukradło, to mówiło się: a to już minęło, nie wracajmy. Zdarzało się już tak, że ktoś poszedł do więzienia, ale szybko wychodził. Nigdy nie było jeszcze tak w historii naszego państwa, że majątki, które zostały ukradzione w wyniku dziwnych transakcji trafiały do grupy ludzi, zostały odbierane. To jest pierwszy raz w historii III RP i my jesteśmy zdeterminowani, żeby w ten sposób budować silne państwo – powiedział.

#wieszwiecej Polub nas

– Jak tworzyliśmy komisję weryfikacyjną – wspominał Jaki – to mi mówili: młody, ty jesteś naiwny, tobie się nie uda odbierać majątków tym grupom prawniczym, tym potężnym ludziom, takim jak rodzina Hanny Gronkiewicz-Waltz. A ja byłem uparty. – No i ten rok – kontynuował – komisja weryfikacyjna kończy z zabranym majątkiem mafii reprywatyzacyjnej, różnego rodzaju, prawie pół miliarda. Tyle odebraliśmy i przywróciliśmy do Skarbu Państwa – powiedział szef komisji.