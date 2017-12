„Ja w polityce nie jestem sam dla siebie, tylko dla ludzi”

– Ja w polityce nie jestem sam dla siebie, tylko dla ludzi. Jeżeli ludzie zdecydują, że tak ma być – odpowiedział Patryk Jaki na pytanie o to, czy chciałby być prezydentem Warszawy. – W Warszawie trzeba wprowadzić porządek, nie zasługuje na taką władzę, jaką miała do tej pory. Nie zasługuje, by być ordynarnie okradana przez mafijne grupy – dodał wiceminister sprawiedliwości.