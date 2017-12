Lukrowany Biały Dom i kolacja na porcelanie Reagana. Święta Trumpów

Jak co roku, pod okiem pierwszej damy, ponad 400 pracowników i woluntariuszy udekorowało na święta Biały Dom. Zgodnie z decyzją Melanii Trump, motywem przewodnim dekoracji bożonarodzeniowych są dawne tradycje. Obok choinek – oficjalnej i patriotycznej, upamiętniającej weteranów, czy „chatki z piernika”, czyli lukrowanego Białego Domu zwiedzający mogą podziwiać XIX-wieczne wydanie „Opowieści wigilijnej” Karola Dickensa.

Zwyczaj dekorowania Białego Domu liczy ponad 200 lat. W tym roku pierwsza dama wraz z synem Baronem dokonała prezentacji specjalnych świątecznych dekoracji już na początku grudnia, żeby tysiące zwiedzających mogły przed Świętami je zobaczyć i spróbować świątecznych słodkości.



Melania Trump zdecydowała o doborze ozdób i motywu przewodniego. Wybrała tradycję. Dekoracje świąteczne we wschodnim skrzydle zespołu budynków upamiętniają weteranów. Tam ustawiono rodzinną choinkę udekorowaną wstążkami w patriotycznych kolorach (białym, niebieskim i czerwonym) i złotymi gwiazdami. W niebieskim gabinecie owalnym na pierwszym piętrze prezydenckiej rezydencji znajduje się oficjalna choinka Białego Domu przybrana szklanymi ornamentami z pieczęciami poszczególnych stanów i terytoriów USA.

„Opowieść wigilijna” Franklina Roosevelta



W dużej jadalni na pierwszym piętrze zwiedzający podziwiają tradycyjny domek z piernika z Białego. Do przygotowania tego specjalnego wypieku użyto ponad 135 kg ciasta i lukru.



W „China Room” (chiński pokój) przygotowano stół zastawiony porcelaną prezydenta Ronalda Reagana – rodzinny obiad świąteczny. Można też obejrzeć specjalne wydanie „Opowieści wigilijnej” Karola Dickensa z 1866 roku. Książka należała do prezydenta Franklina D. Roosevelta.



Pierwsza choinka zawitała do Białego Domu podczas urzędowania prezydenta Benjamina Harrisona w roku 1889. Drzewko stanęło w Gabinecie Owalnym na drugim piętrze, a elektryczne lampki choinkowe zostały użyte po raz pierwszy w 1895 roku (cztery lata po podłączeniu prądu w rezydencji prezydenta).

Choinka w szwalni



Choinka nie pojawiła się w Białym Domu tylko podczas urzędowania prezydenta Theodore'a Roosevelta, który nie pochwalał ścinania drzewek. Jego syn miał je podobno przemycać do rezydencji i chować w pomieszczeniu przeznaczonym do szycia.



Przygotowanie dekoracji bożonarodzeniowych odbywa się pod okiem pierwszej damy, która decyduje o doborze ozdób i motywu przewodniego, co roku pomaga jej ponad 400 pracowników i woluntariuszy. Tylko w grudniu w Białym Domu zostanie zorganizowanych ponad 100 wycieczek dla zwiedzających oraz wiele przeróżnych przyjęć. Szacuje się, że ponad 25 tys. osób odwiedzi w grudniu 2017 roku rezydencję prezydenta USA.