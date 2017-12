Czego politycy życzą Polakom? „Żebyśmy przy świątecznym stole nie musieli...”

– Błogosławionych, zdrowych, radosnych świąt Bożego Narodzenia, by to było piękne przeżycie rodzinne, pełne miłości – takie życzenia świąteczne złożył minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Lider PO Grzegorz Schetyna życzył, żebyśmy w ludziach potrafili dostrzec dobro i piękno. Życzenia złożyli Polakom również inni politycy.

– W związku ze świętami Bożego Narodzenia chciałbym państwu złożyć życzenia błogosławionych, zdrowych, radosnych świąt Bożego Narodzenia. By to było piękne przeżycie rodzinne pełne miłości. By ta serdeczność i wzajemne ciepło udzielały się wszystkim wam przy wigilijnym stole, by ten dzień promieniował na kolejne dni, tygodnie, miesiące nadchodzącego roku – powiedział Ziobro w filmie opublikowanym w sobotę na Twitterze.



– Życzę państwu, by ten nowy rok był lepszy niż ten mijający w wymiarze osobistym, ale też w wymiarze naszej Ojczyzny, w wymiarze naszych wspólnych spraw, abyście państwo czuli się bezpieczniej, by wymiar sprawiedliwości działał lepiej, by Polska się rozwijała. Wszystkiego, co najlepsze – dodał minister sprawiedliwości.

Błogosławionych, zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia! pic.twitter.com/zlpbHAwrhN — Zbigniew Ziobro | SP (@ZiobroPL) 23 grudnia 2017

Mamy piękną tradycję wigilijną, o którą powinniśmy szczególnie dbać. Niech świąteczny stół łączy, a nie dzieli. Dlatego życzę wszystkim, bez wyjątku, Świąt Bożego Narodzenia bez polityki. Pogody ducha i wspaniałych chwil z bliskimi. Z całego serca wszystkiego dobrego! 🎄⛄️🎁 pic.twitter.com/d00HosB755 — Grzegorz Schetyna (@SchetynadlaPO) 23 grudnia 2017

Życzenia za pośrednictwem mediów społecznościowych złożył także lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.– Czas Bożego Narodzenia, czas Wigilii, to czas szczególny dla Polaków, dzieląc się z ludźmi opłatkiem, życząc im wszystkiego dobrego, składamy życzenia także sami sobie, życzymy sobie, żebyśmy potrafili wybaczać, żebyśmy potrafili zrozumieć błędy innych, ale też chcielibyśmy spojrzeć na świat oczami innych ludzi, zrozumieć ich punkt widzenia, żebyśmy w życiu kierowali się przede wszystkim miłością, żebyśmy potrafili w ludziach dostrzec dobro i piękno, bo przecież tradycja tych świąt, wywodzi się głęboko z tradycji chrześcijańskiej – powiedział Schetyna w filmie opublikowanym na Twitterze.– Życzę więc wszystkim bez wyjątku, żebyśmy przy świątecznym stole nie musieli, nie chcieli rozmawiać o polityce, bo ten stół powinien łączyć, a nie dzielić. I życzę Wam pięknej pogody w te święta, ale także pogody ducha, spokojnych świąt, wszystkiego dobrego – powiedział Schetyna.

Minister sportu i turystyki Witold Bańka życzył z kolei „błogosławionych świąt Bożego Narodzenia, pełnych radości, uśmiechu, miłości, spędzonych w rodzinnym gronie, w przyjacielskiej atmosferze”. – Niech to będzie piękny czas dla wszystkich. Wszystkiego najlepszego – powiedział Bańka w filmie umieszczonym na Twitterze.

Radosnych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia ������ pic.twitter.com/N7aaj1WvSU — Ministerstwo Sportu (@MSiT_GOV_PL) 22 grudnia 2017

Wszystkim rodzinom, z okazji Świąt Bożego Narodzenia, życzę Błogosławieństwa Bożego. Spokojnych, rodzinnych, radosnych świąt! ��❄❤️�� pic.twitter.com/CffuVSnI1D — Elżbieta Rafalska (@E_Rafalska) 23 grudnia 2017

Niech nadchodzące Święta będą spokojne, radosne i pełne ciepła.



Wesołych Świąt! pic.twitter.com/i5KGuWnnfS — Ryszard Petru (@RyszardPetru) 22 grudnia 2017

Najlepsze Życzenia Świąteczne dla wszystkich Tweet'owiczów. I troli też😊 pic.twitter.com/RRGOCWzFQX — Ryszard Petru (@RyszardPetru) 23 grudnia 2017

Z kolei minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska napisała na tym samym portalu społecznościowym: „Wszystkim rodzinom, z okazji Świąt Bożego Narodzenia, życzę Błogosławieństwa Bożego. Spokojnych, rodzinnych, radosnych świąt".Ryszard Petru (Nowoczesna) również zamieścił film z życzeniami w serwisach społecznościowych. – Moi drodzy, to był trudny rok, rok pełen poważnych, politycznych wyzwań. Mam nadzieję, że udało się Wam zrealizować w nim chociaż część waszych planów, życzę wam wszystkim, aby nadchodzące święta były spokojne, pełne ciepła i radości. I niech nie zabraknie w nich miejsca na tolerancję, wzajemny szacunek i poczucie, że razem wszyscy możemy osiągać naprawdę wielkie cele – powiedział Petru.

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz również złożyła życzenia w mediach społecznościowych. – Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas. Życzę Państwu spotkań przy wigilijnym stole przepełnionych kolędami, zapachem choinki, a także tak wyczekiwanymi przez najmłodszych prezentami oraz wytchnienia od codziennych spraw – napisała prezydent stolicy na Twitterze.

Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas. Życzę Państwu spotkań przy wigilijnym stole przepełnionych kolędami, zapachem choinki, a także tak wyczekiwanymi przez najmłodszych prezentami oraz wytchnienia od codziennych spraw. pic.twitter.com/Qvo7SMYuZV — Hanna Gronkiewicz (@hannagw) 23 grudnia 2017

źródło: pap

W specjalnym filmie umieszczonym na Twitterze dodała: „warszawiakom oraz ich gościom z całego serca życzę zdrowych, pogodnych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, wszystkiego dobrego”.