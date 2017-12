Zoo opłakuje mrówkojada Miszę. Pożar gasiło 10 wozów

Pożar w londyńskim zoo. Ogień gasiło ponad 70 strażaków i 10 wozów strażackich. Akcja trwała trzy godziny. Kilkunastu pracownikom ogrodu udzielono pomocy medycznej z powodu zatrucia dymem. Placówkę tymczasowo zamknięto i policzono zwierzęta. Okazało się, że zginął Misza, mrównik afrykański. Nie doliczono się też czterech surykatek.

Płomienie pojawiły się w sobotę nad ranem w kawiarni w pobliżu wybiegu dla surykatek.



Londyńska straż pożarna pochwaliła pracowników zoo za szybką reakcję. Dzięki temu pożar udało się ograniczyć do obszaru kawiarni i sklepu. Ogień „w minimalnym stopniu” – jak podano – rozprzestrzenił się na teren zamieszkiwany przez zwierzęta.



Rzeczniczka zoo tłumaczyła w rozmowie z mediami, że natychmiast po jego pojawieniu się na miejsce przybyli pracownicy dyżurujący na nocnej zmianie i rozpoczęli ewakuację zwierząt.

Niestety, jak tweetuje po południu londyńska placówka, zginął mrówkojad Misza. Nie doliczono się ponadto czterech surykatek.



Ogród zamknięto. Ruszyło śledztwo, które ma wyjaśnić przyczynę pożaru.

