Bieg mikołajkowy i akcja charytatywna. Aktywne święta polskich żołnierzy

Do Bożego Narodzenia przygotowują się polscy żołnierze stacjonujący w Rumunii. Dla większości z nich to pierwsze święta poza krajem i rodzinnym domem. Chociaż myślami są już z bliskimi, to jednak starają się spędzać ten czas aktywnie, dbać o formę i pomagać innym. Zorganizowali m.in. bieg mikołajkowy, a wcześniej uczestniczyli także w akcji charytatywnej.