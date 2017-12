Bieg mikołajkowy i akcja charytatywna. Aktywne święta polskich żołnierzy

Do Bożego Narodzenia przygotowują się polscy żołnierze stacjonujący w Rumunii. Dla większości z nich to pierwsze święta poza krajem i rodzinnym domem. Chociaż myślami są już z bliskimi, to jednak starają się spędzać ten czas aktywnie, dbać o formę i pomagać innym. Zorganizowali m.in. bieg mikołajkowy, a wcześniej uczestniczyli także w akcji charytatywnej.

W pierwszej zmianie polskiego kontyngentu w Rumunii służy 240 żołnierzy. Przyjechali w czerwcu tego roku, a wrócą do domów w styczniu.



Polacy wchodzą w skład wielonarodowej brygady działającej w Rumunii w ramach sił NATO. Polska obecność jest rotacyjna i żołnierze będą się zmieniać co sześć miesięcy, a sprzęt będzie zostawał na miejscu. Wysunięta obecność wojskowa na wschodniej flance Sojuszu ma być utrzymana bezterminowo.

