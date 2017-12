Para prezydencka zachęca do zakupu świec Caritas. „Gdy jest ich więcej, dają wielkie światło”

Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką zachęcają do udziału w akcji i zakupu świec charytatywnych Caritas. – Bądźmy razem także w Wigilijnym Dziele Pomocy Dzieciom – mówi w nagraniu prezydent. – To nie duży wydatek i mały płomyk, ale gdy jest ich więcej dają wielkie światło, pozwalają zdziałać naprawdę wiele dobrego – przekonuje Agata Kornhauser-Duda. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom to wspólna inicjatywa katolickiej Caritas, prawosławnej organizacji Eleos oraz diakonii Kościołów ewangelicko-augsburskiego i ewangelicko-reformowanego.

#wieszwiecej Polub nas