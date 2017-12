Potężny pożar hali w Radomiu opanowany. Nikt nie ucierpiał

Pożar hali magazynowej w Radomiu został opanowany; nie ma osób poszkodowanych; na miejscu jest 220 strażaków i 57 samochodów straży pożarnej – relacjonował w sobotę wieczorem rzecznik mazowieckiej PSP mł. bryg. Karol Kierzkowski. W budynku były tworzywa sztuczne.

W sobotę przed południem przy ul. Wrocławskiej w Radomiu zapaliła się hala o wymiarach ok. 80 na 100 metrów. Zawalił się dach. W środku były tworzywa sztuczne – m.in. tekstylia i plastiki. Od kilkunastu godzin na miejscu pracują strażacy.



Rzecznik mazowieckiej PSP poinformował wieczorem, że pożar został opanowany, trwa jego dogaszanie, a na miejscu jest 57 samochodów straży pożarnej oraz 220 strażaków. – Nie ma osób poszkodowanych, nikomu nic się nie stało – powiedział mł. bryg. Karol Kierzkowski.



Dodał, że strażacy wchodzą do środka hali, żeby przelać wodą poszczególne obszary wnętrza i zlikwidować wszystkie źródła ognia. Zaznaczył, że prace przy dogaszaniu mogą potrwać do niedzieli rano.



Rzecznik podkreślił, że budynek został zniszczony w bardzo dużym stopniu. Zaznaczył, że zanieczyszczenie powietrza w okolicy hali jest monitorowane. Dodał, że nie ma większego zagrożenia, dym nie wydostaje się poza bezpośrednie otoczenie hali. Podkreślił, że w pobliżu nie ma osiedli mieszkalnych, tylko strefa przemysłowa.

Radom ul. Wrocławska #pożar hali magazynowej. Na miejscu 160 strażaków i 40 samochodów. Dach uległ częściowemu zawaleniu. Pożar nieopanowany #StrażPożarna pic.twitter.com/YjtkHsa7Xa — Straż Pożarna (@Kw_PSP_Wwa) 23 grudnia 2017

#PILNE: Pożar hali w Radomiu.



Foto. Radom998 pic.twitter.com/UUX0RoNDzV — Polski Serwis Pożarniczy - Remiza.pl (@Remizapl) 23 grudnia 2017

źródło: pap

Kierzkowski powiedział, że jest za wcześnie, aby mówić o przyczynach pożaru.