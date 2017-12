„Gestapo szanowało Starzyńskiego”. Mija rocznica śmierci prezydenta Warszawy

78 lat temu Niemcy zamordowali prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego. Korespondent TVP Info w Niemczech Cezary Gmyz dotarł do Ernsta Komarka, ostatniego żyjącego świadka przesłuchań polskiego bohatera, wówczas tłumacza Gestapo. – Pamiętam, że był zadbany, po drugie, że się nie bał oraz że nigdy nie zwracano się do niego grubiańsko ani nie bito. Traktowano go z dużym szacunkiem – wspomina, przyznając że był pod wrażeniem postawy prezydenta. Opowiedział, że oberscharführer SS Hermann Schimmann ujawnił mu, że razem z unterscharführerem Perlbachem zastrzelili Starzyńskiego podczas próby ucieczki z katowni na Szucha. – Miałem na ten temat trzymać język za zębami – wyznał.

#wieszwiecej Polub nas