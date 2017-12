Diler pomylił taksówkę z radiowozem

Niecodzienny incydent w Kopenhadze. Mężczyzna chciał wrócić z Christianii, enklawy w stolicy Danii, do domu z około tysiącem skrętów z marihuaną. Zamiast do taksówki wsiadł jednak do radiowozu i podróż skończył w areszcie.

Choć handel marihuaną w Christianii jest legalne, to posiadanie jej w pozostałej części Danii – już nie. Funkcjonariusze od jakiegoś czasu namierzali jednego z dilerów, którego podejrzewali, że nie stosuje się do reguł. Ku ich zaskoczeniu sam się do nich zgłosił, nieświadomie.



„Handlarz marihuaną chciał szybko wrócić do domu taksówką. Czekała go jednak niespodzianka, gdy zorientował się, że zamiast do taksówki wsiadł do radiowozu. Funkcjonariusze znaleźli przy nim około tysiąca skrętów” – poinformowała kopenhaska policja na Twitterze. W innym wpisie zasugerowała, że sprawa skończy się na grzywnie.



W ostatnim okresie funkcjonariusze przeprowadzili kilka operacji wymierzonych w dilerów narkotyków w Christianii. Podczas czwartkowej akcji zniszczono kilka stoisk handlarzy i skonfiskowali kilka kilogramów marihuany.

#wieszwiecej Polub nas