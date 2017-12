Sprzedawał w sieci wirtualne bażanty i buldogi z podrobionym rodowodem

Co najmniej kilkadziesiąt osób padło ofiarą oszusta, który na portalach ogłoszeniowych oferował rasowe szczeniaki buldoga francuskiego i bażanty. Rodowody czworonogów były jednak sfałszowane, a ptaki wirtualne. Na trop „hodowcy” trafili lubelscy policjanci z Wydziału do walki z Cyberprzestępczością. Oszustem okazał się 28-letni warszawiak, karany w przeszłości za podobne przestępstwa.

Policjanci zajmujący się cyberprzestępczością na co dzień przeszukują internet w poszukiwaniu oszustów sieciowych. Interesują ich przede wszystkim portale ogłoszeniowe i aukcyjne, gdzie działa najwięcej przestępców. – Nasi specjaliści od cyberprzestępczości ustalili, że pewna osoba, wykorzystując różne nicki, zamieszcza podejrzane ogłoszenia. Sprzedawca oferował w atrakcyjnej cenie m.in. rasowe szczeniaki buldoga francuskiego czy bażanty. Policjanci ustalili, że po tym jak klient wpłacił pieniądze na podane konto, kontakt z „hodowcą” się urywał – powiedziała nadkom. Renata Laszczka-Rusek, rzeczniczka lubelskiej policji.



Cyberpolicjanci wytropili „hodowcę”



Policjanci zatrzymali oszusta, którym okazał się 28-letni mieszkaniec stolicy. Mężczyzna był przekonany, że skutecznie pozacierał prowadzące do niego ślady. Okazało się, że podejrzany hodował psy, ale nie były one rasowe. Prawdopodobnie sprzedawał je także jako zwierzęta z rodowodem. Natomiast bażanty były czysto wirtualne. Oszust miał tylko zdjęcia ptaków, które zamieszczał na portalach ogłoszeniowych i aukcyjnych.

Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli komputery i telefony podejrzanego.– Sprawa ma charakter rozwojowy. Ustalamy krąg osób pokrzywdzonych oraz zyski, jakie 28-latek zdołał osiągnąć z nielegalnego procederu. W przeszłości mężczyzna wchodził już w konflikt z prawem, na swoim koncie ma oszustwa, których dopuścił się w minionych latach. Był poszukiwany przez inne jednostki w kraju – dodaje nadkom. Laszczka-Rusek.