Burza tropikalna spustoszyła Filipiny. Rośnie liczba ofiar

Do 182 osób wzrósł bilans ofiar śmiertelnych powodzi i lawin błotnych w następstwie burzy tropikalnej Tembin, która nawiedziła w piątek południowe Filipiny - podała w sobotę tamtejsza policja. Ok. 70 tys. ludzi zostało zmuszonych do opuszczenia domów. Wciąż jest 153 zaginionych.

Tropikalna burza o nazwie Tembin spustoszyła Mindanao – drugą co do wielkości wyspę Filipin. Służby ds. katastrof naturalnych i policja, na które powołuje się agencja Reutera informują, że ten rejon ucierpiał najbardziej.



19 osób zginęło w górzystej miejscowości Dalama, nieopodal miasta Tubod. Jak powiedział w rozmowie z AFP przedstawiciel lokalnej policji Gerry Parami, poziom wody w rzece rósł, aż w końcu „większość domów została zabrana” przez wodę. – Miejscowość już nie istnieje – dodał.



Z kolei na wyspie Palawan mężczyznę, który z powodu nadejścia burzy przymocowywał łódź, zabił krokodyl.



Huraganowy wiatr



Niezwykle gwałtownym opadom deszczu towarzyszył wiatr osiągający prędkość 125 km/godz. W wielu rejonach wystąpiły lokalne, błyskawiczne powodzie i lawiny błotne. Synoptycy przewidują, że do poniedziałku sytuacja pogodowa powinna się poprawić.

Około 12 tys. osób musiało opuścić swoje domy i szukać schronienia na wyżej położonych terenach. Do usuwania skutków nawałnicy i pomocy poszkodowanym zmobilizowano wojsko, policję i wolontariuszy.Filipiny są często nawiedzane przez tajfuny i nawałnice, ale rzadko przechodzą one nad wyspą Mindanao zamieszkaną przez 20 mln ludzi. W zeszłym tygodniu po uderzeniu tajfunu w środkowych Filipinach zginęło 46 osób.