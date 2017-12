USA wzmocnią potencjał obronny Ukrainy. Jest decyzja Trumpa

Stany Zjednoczone dostarczą Ukrainie „rozszerzone środki obronne” aby wzmocnić potencjał obronny tego kraju – głosi opublikowane w piątek oświadczenie Departamentu Stanu USA. Mają to być m. in. pociski przeciwczołgowe.

W oświadczeniu podkreślono, że pomoc amerykańska „ma charakter całkowicie defensywny”. „Jak zawsze mówiliśmy, Ukraina jest suwerennym krajem i ma prawo do własnej obrony” – czytamy w oświadczeniu.



Dokument precyzuje, że decyzja jest częścią podejmowanych przez Stany Zjednoczone starań aby „pomóc Ukrainie obronić jej terytorium i odstraszyć dalszą agresję”. Rzeczniczka Departamentu Stanu Heather Nauert zapewniła przy tym, że Waszyngton „deklaruje pełne poparcie dla porozumień z Mińska”, mających na celu rozwiązanie konfliktu na południowym wschodzie Ukrainy.

źródło: pap

Według anonimowych źródeł w administracji USA, na które powołuje się Associated Press, prezydent Donald Trump zaaprobował plan sprzedaży Ukrainie śmiercionośnej broni, w tym rakietowych pocisków przeciwczołgowych Javelin za ok. 47 mln dolarów.Jakiekolwiek transakcje dotyczące sprzedaży broni będą musiały być zaaprobowane przez Kongres USA. Jak zauważa AP, zgoda obu izb Kongresu będzie w tym przypadku prawie pewna bowiem kongresmeni, zarówno demokraci jak i republikanie, od dawna apelowali do Białego Domu o udzielenie pomocy Ukrainie w walce ze wspieranymi przez Rosję separatystami.Komentatorzy podkreślają, że decyzja na pewno zwiększy napięcie w stosunkach z Kremlem. Prezydent Rosji Władimir Putin mówił we wrześniu, że jakakolwiek decyzja Waszyngtonu o dostarczeniu Ukrainie broni defensywnej zaogni konflikt na wschodzie tego kraju i może nawet skłonić separatystów do nasilenia walk.Ocenia się, że w ciągu trzech lat walk separatystów z ukraińskimi siłami rządowymi zginęło ponad 10 tys. osób. Kijów oskarża Moskwę o wspieranie separatystów ciężką bronią i regularnymi siłami wojskowymi. Moskwa odrzuca te oskarżenia.