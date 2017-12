Świniobicie, podłogi pachnące terpentyną czy podłaźniczka to symbole Świąt Bożego Narodzenia przedwojennej Polski, które nie przetrwały do naszych czasów. Są jednak i takie, bez których zarówno wtedy, jak i teraz nie wyobrażamy sobie wigilijnej wieczerzy. – Wmawia nam się, że staropolską tradycją było 12 potraw na stole. Dawniej musiała być ich nieparzysta liczba, czyli 3, 5, 7, 9, 11 – przekonuje w rozmowie z portalem tvp.info Aleksandra Zaprutko-Janicka, autorka książki „Dwudziestolecie od kuchni”.

Wielu z nas dziwi bądź nawet oburza widok bożonarodzeniowych ozdób i dźwięk świątecznych utworów granych w centrach handlowych już w połowie listopada. W codziennym zabieganiu myśl o wynikających z przygotowań do świąt obowiązkach odsuwamy jak najdalej w czasie. Takiej możliwości z całą pewnością nie mieli nasi przodkowie: babcie i dziadkowie pamiętający okres przed II wojną światową.



– Kiedyś o świętach myślano nawet wcześniej niż w listopadzie ze względu na cykl sezonowości produktów. Chcąc mieć na Boże Narodzenie kompot z suszu, trzeba było zadbać o gruszki, jabłka czy śliwki, a bez jesiennych grzybobrań nie byłoby wielu innych potraw – podkreśla Zaprutko-Janicka. Dodaje że obecny zanik pór roku w kuchni i zdanie się na zakupy wszystkiego w sklepach jest ryzykowne. – Czy jest to równie dobrej jakości, jak za czasów naszych dziadków – pyta retorycznie autorka.

Aleksandra Zaprutko-Janicka, autorka książki „Dwudziestolecie od kuchni” (fot. mat. prasowe)

Piernik dojrzewający tygodniami



Nic więc dziwnego, że przed wojną już jesienią gromadzono produkty, mające uświetnić wigilijny stół. W zamożniejszych domach obowiązkowo urządzano świniobicie, po którym następował wyrób różnego rodzaju wędlin i przetworów. Święta nie mogły też obyć się bez słodkości, o które również trzeba było zadbać odpowiednio wcześniej. Prawdziwego Bożego Narodzenia nie ma przecież bez pierniczków i piernika, zwłaszcza tego dojrzewającego. – Przez zawartość miodu może on stać tygodniami w chłodnym miejscu, kiedy nabiera więcej szlachetności. Jest to też bardzo wygodne ciasto, bo przygotowuje się je, kiedy jeszcze jest spokój w domu – zauważa Zaprutko-Janicka.



A propos domu, to obowiązek przedświątecznego sprzątania pozostał niezmienny, ewoluowały tylko sposoby i środki, które do tego używano. Kiedyś gospodynie własnoręcznie czyściły wszystko, od firanek i zasłon przez obrazy i meble po podłogi, które pachniały terpentyną. W bogatszych domach czynności te wykonywała służąca. Żadne święta nie mogły obyć się bez słodkości, typu pierniczki (fot. NAC)

Własnoręczne ozdoby



Równie ważne, co przygotowanie aromatycznego wypieku czy wypastowanie podłóg, było udekorowanie domu ozdobami. Tych, poza bombkami z dmuchanego szkła i wyrobów z folii, z reguły nie kupowano, ale wyrabiano własnoręcznie. Dzieci wraz z dorosłymi kleiły je z kolorowego papieru, bibułki, słomek, orzechów, pierników, jabłek oraz kolorowych opłatków. Tak przygotowane ozdoby niekoniecznie trafiały na choinkę. – Ta przyjęła się w Polsce dopiero w XIX wieku i to bardzo powoli. Występowała głównie u mieszczaństwa, które przejęło ją od mniejszości niemieckiej – przyznaje autorka książki.



Prawdziwie polską dekoracją świąteczną, niemal całkowicie teraz zapomnianą była podłaźniczka. – Były to gałęzie iglaków pachnące lasem, wieszane pod sufitem i ozdabiane wykonanymi własnoręcznie ozdobami – wyjaśnia Zaprutko-Janicka. Oprócz niej, zwłaszcza w ziemiańskich dworach i wiejskich chałupach nie mogło zabraknąć też sianka i snopa niemłóconego zboża, który miał zwiastować bogate żniwa. Kiedyś dom dekorowano własnoręcznie wykonanymi ozdobami (fot. Shutterstock/Jaroslaw Pawlak)

Zabobony i miejsce „dla nieboszczyków”



W dniu wigilii dbano już tylko i wyłącznie o stół, który dekorowano pięknie wyprasowanym białym obrusem, pod który wkładano sianko. Miało ono symbolizować ubogą stajenkę. W domach, gdzie pracowała służba przygotowywano również drugi, dużo skromniejszy stół w kuchni. Lądowały na nich tradycyjne wigilijne dania, których ilość może być dla niektórych zaskoczeniem. – Teraz nam się wmawia, że staropolską tradycją było 12 potraw na stole. Dawniej musiała być ich nieparzysta liczba, czyli 3, 5, 7, 9, 11, ponieważ parzysta przynosiła pecha – przekonuje autorka książki.



Przed uroczystą wieczerzą domownicy zbierali się w pokoju stołowym, gdzie odczytywano fragment ewangelii i dzielono się opłatkiem. Każdy składał życzenia każdemu, a dla nieoczekiwanego wędrowca przygotowywano dodatkowe nakrycie, które w świetle popularnej wówczas tradycji było przeznaczone raczej „dla nieboszczyków”. Istnieje też zabobon związany z ilością osób przy stole. – Musiała być ich liczba parzysta, bo w przeciwnym razie sprowadzali na siebie nieszczęście – podkreśla Zaprutko-Janicka. Istniał nawet zabobon związany z ilością osób przy stole (fot. mat. prasowe)

Wigilijne menu



Do kolacji wigilijnej zasiadano dopiero po tym, jak na niebie zabłysła pierwsza gwiazdka. Menu otwierały zupy, a były to tradycyjnie grzybowa z łazankami lub ryżem i rybna. Potem na stół wjeżdżały ryby na słodko i wędzone, groch z kapustą, kluski z makiem, łebki prawdziwków w cieście, makiełki i kompot z suszu. W mniej zamożnych rodzinach jedzono z kolei grzanki przykryte pomidorami i posypane parmezanem oraz pierożki z kapustą. Nie mogło oczywiście zabraknąć ryby smażonej podanej z kartoflami, duszoną czerwoną kapustą lub sałatką jarzynową.



Niewątpliwie najstarszym spośród dań sporządzanych z okazji świątecznej wieczerzy jest kutia, której historia sięga aż czasów pogańskich. – Polska kuchnia bardzo ewoluowała i nie da się zdefiniować tradycyjnej polskiej potrawy wigilijnej, ponieważ migrowały one między różnymi regionami – uważa Aleksandra Zaprutko-Janicka.



Aby tradycji stało się zadość każdy z biesiadników powinien spróbować choćby odrobinę każdej potrawy, w przeciwnym razie groziło, że spadnie na niego choroba. Lokalnie obowiązywały też inne obrzędy, m.in. „rzucania do góry grochem prażonym”, który miał przynieść pomyślność i dobytek w nowym roku. – Bardzo wiele z tych zabobonów nadal funkcjonuje – podkreśla autorka „Dwudziestolecia od kuchni”. Zobacz zdjęcie Zobacz zdjęcie zobacz

Prezenty i kolejki do fryzjera



W Święta Bożego Narodzenia sprzed lat nie mogło oczywiście zabraknąć prezentów. W zamożnych rodzinach były one wprost z reklamy zamieszczonej w popularnym magazynie, biedniejsi mogli sobie pozwolić jedynie na gustowne, ale pożyteczne drobiazgi, bądź też upominki jedynie dla dzieci. – W bardzo wielu rodzinach obdarowywanie się to nie był festiwal rozrzutności, kto komu kupi lepszy prezent. Ograniczano się do jabłek dla dzieci, ciasteczek czy orzechów – tłumaczy Zaprutko-Janicka.



Niezależnie od budżetu czas świąt musiał być wyjątkowy, spędzany przeważnie w gronie najbliższej rodziny. Z tej okazji dbano nie tylko o wygląd domu, ale też swój własny, dlatego też wyjątkowo trudno było umówić się do... fryzjera. Nawet panie, które odmawiały sobie tej przyjemności przez większość roku, w tym okresie masowo ruszały do salonów fryzjerskich. To akurat przetrwało do dzisiaj. Obdarowywanie się prezentami to wcale nie był festiwal rozrzutności (fot. NAC)